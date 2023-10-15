Лыжник мог спровоцировать лавину в горах Алматы: за ним выехали спасатели

Спасатели выехали в район левого "плеча" ледника Туюксу для транспортировки лыжника. По предварительной информации, он мог спровоцировать лавину, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

По данным ведомства, сегодня в 17:20 сотрудники Службы спасения "109" акимата города Алматы КСП "Туюк су" выехали для транспортировки лыжника.

По предварительной информации, он спровоцировал лавину при катании на лыжах по левому "плечу" ледника Туюксу. Пострадавшему около 35 лет.

"Сообщение поступило в Службу спасения "109" от друга, который ожидает спасателей на месте. Двое, по предварительной информации, профессионально занимались данным видом спорта", – говорится в сообщении Департамента по ЧС.

Отмечается, что для спуска пострадавшего мужчины дополнительно выехали сотрудники ДЧС, и ГУ "Казселезащита".

"ДЧС города Алматы ранее предупреждал посредством СМИ, SMS-уведомлений, что в связи с погодными условиями поход в горы нужно отложить", – подчеркнули представители ведомства.

Как действовать во время схода лавины?

Если вдруг вы оказались в горах во время схода лавины, следует предпринять несколько важных шагов, которые могут спасти жизнь. О них сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС.

Действия во время лавины: