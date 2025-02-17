Нападение на ребенка в лифте в Астане: когда планируют выписать мальчика
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Мальчика, на которого напали с ножом в лифте в одном из домов столицы, планируют выписать 18 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на врача Медета Нугманова.
Заместитель директора ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская детская больница №2" в Астане Медет Нугманов рассказал о состоянии мальчика, на которого ранее было совершено нападение в лифте.
"На сегодняшни день ребенка удовлетворительное, жалоб не предъявляет. Сегодня были на перевязке частично сняты швы. Раны спокойные, без признаков воспаления, заживают первичным натяжением. Завтра планируется выписка", - рассказал врач.
Напомним, 11 февраля в Cети стало распространяться видео, на котором на маленького ребенка с ножом напал неизвестный в лифте ЖК в Астане. В полиции сообщили, что в преступлении подозревается несовершеннолетний, которого уже установили. Задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело.
Пострадавшим от нападения в лифте в Астане оказался пятилетний мальчик, его прооперировали, он находится в тяжелом состоянии. Позже в полиции сообщили, что законный представитель несовершеннолетнего, который подозревается в нападении на ребенка в лифте в Астане, привлечен к ответственности.
По этому поводу высказалась и депутат мажилиса Ирина Смирнова, которая считает необходимым реформировать психиатрическую службу в стране.
После стало известно, что подросток, напавший с ножом на ребенка в Астане, находится в психиатрическом стационаре.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2221449-napadenie-na-rebenka-v-lifte-v-astane-kogda-planiruyut-vypisat-malyaika/