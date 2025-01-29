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Cамолет рейсом Дубай-Москва подал сигнал бедствия над Каспийским морем

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Самолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании "Победа": Sean Gallup/Getty Images

СМИ сообщают, что Boeing 737 авиакомпании "Победа", летевший по маршруту Дубай-Москва, подал сигнал бедствия над Каспийским морем. В авиакомпании пока не делали официальных заявлений.

По информации Telegram-канала Mash, самолет авиакомпании "Победа" подал сигнал бедствия в небе над Каспийским морем. Также в сообщении указано, что Boeing, следовавший рейсом Дубай - Москва, снизился и продолжает полет по маршруту.

По данным РИА Новости, авиакомпания "Победа" разбирается в связи с сообщениями о сигнале бедствия на рейсе Дубай-Москва.

По информации ТАСС, подавший сигнал тревоги рейс Дубай - Москва экстренно сел в Астрахани.

Накануне сообщалось, что самолет авиакомпании Fly Arysrtan столкнулся со стаей птиц, но благополучно приземлился в Астане.

Напомним, летом 2023 года самолет, летевший рейсом SU 6525 из Москвы в Актау, вынужденно перенаправили в Самару. Сообщалось, что воздушное судно подавало сигналы бедствия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2216318-smi-samolet-reysom-dubay-moskva-podal-signal-bedstviya-nad-kaspiyskim-morem/