Охваченное огнем здание акимата сняли на видео в Костанайской области

В пятницу, 24 января, в Карасуском районе Костанайской области случился крупный пожар – загорелось здание, в котором располагался акимат села Айдарлы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на пульт дежурного 101 поступило сообщение о загорании кровли двухэтажного здания. К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты.

"Работа осложнялась тем, что населенный пункт находится в отдалении от районного центра, а деревянное строение быстро воспламенилось. Огонь стремительно распространялся по кровле.

Дополнительные сложности создавали плотное задымление, низкая температура воздуха и ветреная погода, что увеличивало риск распространения пламени на соседние здания", – рассказали в МЧС.

Несмотря на все трудности, пожар был локализован на площади 100 квадратных метров и полностью ликвидирован.

Общая площадь здания составляла 250 квадратных метров, но пожарным удалось предотвратить его полное уничтожение и спасти близлежащие строения, подчеркнули в ведомстве.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Между тем в Сети появились кадры с места ЧП.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.