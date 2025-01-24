Охваченное огнем здание акимата сняли на видео в Костанайской области
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В пятницу, 24 января, в Карасуском районе Костанайской области случился крупный пожар – загорелось здание, в котором располагался акимат села Айдарлы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, на пульт дежурного 101 поступило сообщение о загорании кровли двухэтажного здания. К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты.
"Работа осложнялась тем, что населенный пункт находится в отдалении от районного центра, а деревянное строение быстро воспламенилось. Огонь стремительно распространялся по кровле.
Дополнительные сложности создавали плотное задымление, низкая температура воздуха и ветреная погода, что увеличивало риск распространения пламени на соседние здания", – рассказали в МЧС.
Несмотря на все трудности, пожар был локализован на площади 100 квадратных метров и полностью ликвидирован.
Общая площадь здания составляла 250 квадратных метров, но пожарным удалось предотвратить его полное уничтожение и спасти близлежащие строения, подчеркнули в ведомстве.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Между тем в Сети появились кадры с места ЧП.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2215032-zdanie-selskogo-akimata-ohvatil-ogon-v-kostanayskoy-oblasti-video/