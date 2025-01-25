Взрыв прогремел на нефтебазе в Жезказгане

На территории одной из нефтебаз в Жезказгане потушили пожар повышенной сложности, пострадали четыре человека, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС области Ұлытау.

Как сообщается в Instagram-аккаунте ДЧС области Ұлытау, на территории одной из нефтебаз в Жезказгане произошло горение трех автомашин специального назначения.

"До прибытия пожарных подразделений произошел взрыв ГВС с последующим обрушением ангара. Незамедлительно прибывшие в считанные минуты на место происшествия первые подразделения МЧС в защитных теплоотражательных костюмах принялись тушить возгорание. Следом прибыли и дополнительные пожарные расчеты.

Развернутый на месте оперативный штаб принял решение направить один из расчетов для защиты соседнего резервуара с топливом путем его охлаждения. Расположив автоцистерны у ближайших к месту возгорания пожарных гидрантов, огнеборцы при помощи пенной атаки ликвидировали возгорание на площади 100 квадратных метров", - сказано в сообщении.

Сообщается, что госпитализированы 4 сотрудников нефтебазы.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112. Диспетчеру необходимо сообщить:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Напомним, накануне охваченное огнем здание акимата сняли на видео в Костанайской области.

Также вчера в Алматы прохожие засняли на видео полыхающий автомобиль. В министерстве по ЧС сообщили, что пожар ликвидировали менее чем за полчаса.

Также в Карагандинской области за сутки из-за короткого замыкания произошло три пожара на транспорте. Пострадал один человек, жертв нет.