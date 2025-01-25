Взрыв прогремел на нефтебазе в Жезказгане
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На территории одной из нефтебаз в Жезказгане потушили пожар повышенной сложности, пострадали четыре человека, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС области Ұлытау.
Как сообщается в Instagram-аккаунте ДЧС области Ұлытау, на территории одной из нефтебаз в Жезказгане произошло горение трех автомашин специального назначения.
"До прибытия пожарных подразделений произошел взрыв ГВС с последующим обрушением ангара. Незамедлительно прибывшие в считанные минуты на место происшествия первые подразделения МЧС в защитных теплоотражательных костюмах принялись тушить возгорание. Следом прибыли и дополнительные пожарные расчеты.
Развернутый на месте оперативный штаб принял решение направить один из расчетов для защиты соседнего резервуара с топливом путем его охлаждения. Расположив автоцистерны у ближайших к месту возгорания пожарных гидрантов, огнеборцы при помощи пенной атаки ликвидировали возгорание на площади 100 квадратных метров", - сказано в сообщении.
Сообщается, что госпитализированы 4 сотрудников нефтебазы.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112. Диспетчеру необходимо сообщить:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Напомним, накануне охваченное огнем здание акимата сняли на видео в Костанайской области.
Также вчера в Алматы прохожие засняли на видео полыхающий автомобиль. В министерстве по ЧС сообщили, что пожар ликвидировали менее чем за полчаса.
Также в Карагандинской области за сутки из-за короткого замыкания произошло три пожара на транспорте. Пострадал один человек, жертв нет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2215086-pozhar-povyshennoy-slozhnosti-vzryv-progremel-na-neftebaze-v-zhezkazgane/