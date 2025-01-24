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Минивэн сгорел на проспекте в Алматы (видео)

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Горящее авто
Горящее авто. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

В Алматы прохожие засняли на видео полыхающий автомобиль. В министерстве по ЧС сообщили, что пожар ликвидировали менее чем за полчаса, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Кадры с горящим авто появились в Telegram-каналах, посвященных Алматы.

Министерство по ЧС РК в своем Telegram-канале подтвердило, что ЧП произошло в южной столице на проспекте Абая в пятницу, 24 января.

Спасателям понадобилось 25 минут, чтобы полностью потушить горящее авто.

"Пожар в легковушке оперативно ликвидирован силами МЧС. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В МЧС призвали автовладельцев быть осторожными.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Что делать, если загорелось авто?

По информации на сайте "Электронного правительства", при возникновении пожара в автомобиле или общественном транспорте:

  • немедленно сообщите водителю о возгорании;
  • остановите машину, выключите двигатель, поставьте на тормоз;
  • покиньте машину, в общественном транспорте используйте аварийные люки и боковые стекла;
  • постарайтесь потушить пожар с помощью огнетушителя, песка или снега до приезда пожарных;
  • при возгорании в капоте не открывайте его без огнетушителя в руках (приток кислорода во время открытия усилит пламя);
  • отойдите подальше от автотранспорта, так как может взорваться топливный бак.

При первых признаках возгорания и запахе дыма необходимо вызвать пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2215041-miniven-sgorel-na-prospekte-v-almaty-video/

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