Взрыв произошел в многоэтажке в Жезказгане: есть пострадавший (видео)
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В среду, 15 января, в девятиэтажном доме в Жезказгане случился взрыв газового флакона. Один человек пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС области Ұлытау.
Как сообщается на Instagram-странице департамента, во второй половине дня на пульт дежурной службы поступило сообщение о пожаре на балконе квартиры в 9-этажном жилом доме.
"Спасатели прибыли на место через шесть минут после вызова — к этому времени на балконе произошел взрыв небольшого газового флакона, предназначенного для заправки зажигалок", - говорится в сообщении.
В момент происшествия в квартире находились четыре человека. Один из них получил травмы и был госпитализирован в травмпункт. По предварительным данным, у пострадавшего ожоги ладоней и лица на площади 20%.
Что делать при взрыве и пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2212070-vzryv-proizoshel-v-mnogoetazhke-v-zhezkazgane-est-postradavshiy-video/