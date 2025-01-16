Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Взрыв произошел в многоэтажке в Жезказгане: есть пострадавший (видео)

Опубликовано:

Транспортировка пострадавшего
Транспортировка пострадавшего. Кадр из видео: instagram.com/112ulytau_tjd

В среду, 15 января, в девятиэтажном доме в Жезказгане случился взрыв газового флакона. Один человек пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС области Ұлытау.

Как сообщается на Instagram-странице департамента, во второй половине дня на пульт дежурной службы поступило сообщение о пожаре на балконе квартиры в 9-этажном жилом доме.

"Спасатели прибыли на место через шесть минут после вызова — к этому времени на балконе произошел взрыв небольшого газового флакона, предназначенного для заправки зажигалок", - говорится в сообщении.

В момент происшествия в квартире находились четыре человека. Один из них получил травмы и был госпитализирован в травмпункт. По предварительным данным, у пострадавшего ожоги ладоней и лица на площади 20%.

Что делать при взрыве и пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2212070-vzryv-proizoshel-v-mnogoetazhke-v-zhezkazgane-est-postradavshiy-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie