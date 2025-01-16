Взрыв произошел в многоэтажке в Жезказгане: есть пострадавший (видео)

В среду, 15 января, в девятиэтажном доме в Жезказгане случился взрыв газового флакона. Один человек пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС области Ұлытау.

Как сообщается на Instagram-странице департамента, во второй половине дня на пульт дежурной службы поступило сообщение о пожаре на балконе квартиры в 9-этажном жилом доме.

"Спасатели прибыли на место через шесть минут после вызова — к этому времени на балконе произошел взрыв небольшого газового флакона, предназначенного для заправки зажигалок", - говорится в сообщении.

В момент происшествия в квартире находились четыре человека. Один из них получил травмы и был госпитализирован в травмпункт. По предварительным данным, у пострадавшего ожоги ладоней и лица на площади 20%.

Что делать при взрыве и пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.