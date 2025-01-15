Полыхающий грузовик тушили спасатели в Алматы (видео)
Опубликовано:
Во вторник, 14 января, в Турксибском районе Алматы случился пожар - загорелся грузовик. Спасатели поделились кадрами тушения полыхающего авто, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, ЧП произошло на улице Бакинская вблизи жилого дома произошло - загорелась кабина грузового автомобиля.
"Пожарные оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет, причина устанавливается", - говорится в сообщении.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112.
Что делать, если загорелось авто?
По информации на сайте "Электронного правительства", при возникновении пожара в автомобиле или общественном транспорте:
- немедленно сообщите водителю о возгорании;
- остановите машину, выключите двигатель, поставьте на тормоз;
- покиньте машину, в общественном транспорте используйте аварийные люки и боковые стекла;
- постарайтесь потушить пожар с помощью огнетушителя, песка или снега до приезда пожарных;
- при возгорании в капоте не открывайте его без огнетушителя в руках (приток кислорода во время открытия усилит пламя);
- отойдите подальше от автотранспорта, так как может взорваться топливный бак.
При первых признаках возгорания и запахе дыма необходимо вызвать пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2211669-polyhayushchiy-gruzovik-tushili-spasateli-v-almaty-video/