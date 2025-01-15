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Эзотерика

Полыхающий грузовик тушили спасатели в Алматы (видео)

Опубликовано:

Пожарные тушат грузовое авто
Фото с места ЧП: t.me/qr_tjm

Во вторник, 14 января, в Турксибском районе Алматы случился пожар - загорелся грузовик. Спасатели поделились кадрами тушения полыхающего авто, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, ЧП произошло на улице Бакинская вблизи жилого дома произошло - загорелась кабина грузового автомобиля.

"Пожарные оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет, причина устанавливается", - говорится в сообщении.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112.

Что делать, если загорелось авто?

По информации на сайте "Электронного правительства", при возникновении пожара в автомобиле или общественном транспорте:

  • немедленно сообщите водителю о возгорании;
  • остановите машину, выключите двигатель, поставьте на тормоз;
  • покиньте машину, в общественном транспорте используйте аварийные люки и боковые стекла;
  • постарайтесь потушить пожар с помощью огнетушителя, песка или снега до приезда пожарных;
  • при возгорании в капоте не открывайте его без огнетушителя в руках (приток кислорода во время открытия усилит пламя);
  • отойдите подальше от автотранспорта, так как может взорваться топливный бак.

При первых признаках возгорания и запахе дыма необходимо вызвать пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2211669-polyhayushchiy-gruzovik-tushili-spasateli-v-almaty-video/

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