Повышенный ранг: стадион загорелся в Петропавловске (видео)
Опубликовано:
В Петропавловске пожарные ликвидируют возгорание на стадионе, расположенном на улице Сатпаева. Информации о пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, спасатели работают по повышенному рангу. Сведения о пострадавших на "112" не поступали.
По последней информации, силами МЧС пожар локализован.
"По уточненным данным, произошло загорание пристроенного гаража с переходом огня на крытый манеж ангарного типа", - рассказали в ведомстве.
Площадь пожара устанавливается.
Ранее в многоэтажном доме в Жезказгане случился взрыв газового флакона, предназначенного для заправки зажигалок. Один человек пострадал и был госпитализирован в травмпункт.
А в Турксибском районе Алматы загорелся грузовик вблизи жилого дома. Возгорание произошло в кабине транспортного средства.
В одном из сел Павлодарской области произошел пожар на веранде, пристроенной к двухквартирному дому. Пожарные предотвратили распространение огня на соседние помещения.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2212116-povyshennyy-rang-stadion-zagorelsya-v-petropavlovske-video/