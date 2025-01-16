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Повышенный ранг: стадион загорелся в Петропавловске (видео)

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Пожар в Петропавловске
Пожар на стадионе. Кадр из видео: instagram.com/petro_smi

В Петропавловске пожарные ликвидируют возгорание на стадионе, расположенном на улице Сатпаева. Информации о пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, спасатели работают по повышенному рангу. Сведения о пострадавших на "112" не поступали.

По последней информации, силами МЧС пожар локализован.

"По уточненным данным, произошло загорание пристроенного гаража с переходом огня на крытый манеж ангарного типа", - рассказали в ведомстве.

Площадь пожара устанавливается.

Ранее в многоэтажном доме в Жезказгане случился взрыв газового флакона, предназначенного для заправки зажигалок. Один человек пострадал и был госпитализирован в травмпункт.

А в Турксибском районе Алматы загорелся грузовик вблизи жилого дома. Возгорание произошло в кабине транспортного средства.

В одном из сел Павлодарской области произошел пожар на веранде, пристроенной к двухквартирному дому. Пожарные предотвратили распространение огня на соседние помещения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2212116-povyshennyy-rang-stadion-zagorelsya-v-petropavlovske-video/

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