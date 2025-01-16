82 ребенка эвакуировали из горящего детского сада в Караганде (видео)

Спасатели эвакуировали 82 ребенка из детского сада в Караганде из-за пожара в подвале. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в подвальном помещении одного из частных детских садов Караганды загорелись вещи и автомат электрощита на площади 1 кв. м.

Благодаря слаженным действиям пожарных загорание было оперативно ликвидировано. Силами МЧС из задымленного здания удалось быстро эвакуировать 88 человек, из них 82 ребенка.

На месте для обогрева детей были привлечены вахтовки. Также работали психологи ДЧС. Медицинская помощь никому не потребовалась. Причина происшествия устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Караганде в одной из квартир многоэтажного жилого дома произошло горение мебели. Сотрудники МЧС спасли шесть человек, в том числе двоих детей.

А в Павлодаре тушили пожар в магазине, который был пристроен к жилому дому. Из многоэтажки эвакуировали 15 человек. Обошлось без пострадавших.

Помимо этого, в поселке Габидена Мустафина в Карагандинской области в результате ночного пожара в частном доме погибли два человека, еще один госпитализирован.