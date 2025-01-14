Частный дом загорелся в Алматы (видео)

В Алматы спасатели вынесли пожара в частном доме газовый баллон. Горение ликвидировано на площади 250 кв. м, обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, сегодня в Медеуском районе Алматы по ул. Полтавская произошел пожар в одноэтажном частном жилом доме.

До прибытия пожарных все жители самостоятельно вышли на улицу. На место происшествия оперативно прибыли пожарные и вынесли из огня один газовый баллон емкостью 50 литров.

На месте пожара был организован пункт обогрева. Также психологами ЦМК МЧС двум жителям была оказана психологическая помощь.

Пожар ликвидирован на общей площади 250 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Добавим, также этой ночью произошло открытое горение склада в Шымкенте, пожарные работали по повышенному рангу. Обошлось без пострадавших.

Ранее в Павлодаре произошел пожар. Прибывшие на место происшествия раньше пожарных сотрудники полиции эвакуировали людей через окно. Они спасли трех человек, в том числе вытащили пострадавшего мужчину.

В Таразе в одном из столярных цехов произошел пожар на площади 100 квадратных метров. Огонь ликвидировали, обошлось без пострадавших. Выясняются обстоятельства и причины возгорания.

А в Актобе пожар в многоквартирном доме произошел из-за нарушения правил безопасности жильцами. По данным специалистов УЧС, причиной пожара стало в том числе хранение в квартире бытовых отходов, нарушающее санитарные нормы.