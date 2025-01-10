Акимат Актобе обратился к жителям после пожара (видео)

В Актобе пожар в многоквартирном доме произошел из-за нарушения правил безопасности жильцами. Гражданам напомнили об обязательном соблюдении противопожарных норм, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в Актобе произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили возгорание.

По данным специалистов УЧС, причиной пожара стало несоблюдение жильцом элементарных правил пожарной безопасности и хранение в квартире бытовых отходов, нарушающее санитарные нормы.

В этой связи власти обратились к жителям и напомнили о запрете хранения бытовых и горючих материалов в подвалах домов и квартирах.

"Жители многоквартирных домов обязаны соблюдать санитарные, экологические, противопожарные и другие обязательные нормы и правила", - заявили в акимате.

Ранее сообщалось, что в подвале многоквартирного жилого дома в Актобе произошел пожар. Возгорание оперативно потушили, причиной стало нарушение правил хранения личных вещей.

Помимо этого, спасатели эвакуировали 20 человек во время пожара, который произошел в пятиэтажном доме. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также в городе деревянные дома барачного типа признаны пожароопасными. Из-за неисправной электропроводки и отопительных систем начаты рейды спасателей для предотвращения бытовых пожаров.