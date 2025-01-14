Пожар произошел этой ночью в Шымкенте

Ночью произошло открытое горение склада в Шымкенте, пожарные работали по повышенному рангу. Обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, ночью произошло открытое горение отдельно-стоящего склада ангарного типа, расположенного по ул. Койкельды батыра Енбекшинского района в Шымкенте.

Дежурные пожарные расчеты немедленно выехали на место пожара по повышенному рангу. Огнеборцам удалось устранить угрозу распространения огня на соседние строения.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Добавим, ранее в Павлодаре произошел пожар. Прибывшие на место происшествия раньше пожарных сотрудники полиции эвакуировали людей через окно. Они спасли трех человек, в том числе вытащили пострадавшего мужчину.

В Таразе в одном из столярных цехов произошел пожар на площади 100 квадратных метров. Огонь ликвидировали, обошлось без пострадавших. Выясняются обстоятельства и причины возгорания.

А в Актобе пожар в многоквартирном доме произошел из-за нарушения правил безопасности жильцами. По данным специалистов УЧС, причиной пожара стало в том числе хранение в квартире бытовых отходов, нарушающее санитарные нормы.