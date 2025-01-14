Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пожар произошел этой ночью в Шымкенте

Опубликовано:

Пожар в Шымкенте
Пожар в Шымкенте. Фото: t.me/qr_tjm

Ночью произошло открытое горение склада в Шымкенте, пожарные работали по повышенному рангу. Обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, ночью произошло открытое горение отдельно-стоящего склада ангарного типа, расположенного по ул. Койкельды батыра Енбекшинского района в Шымкенте.

Дежурные пожарные расчеты немедленно выехали на место пожара по повышенному рангу. Огнеборцам удалось устранить угрозу распространения огня на соседние строения.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Добавим, ранее в Павлодаре произошел пожар. Прибывшие на место происшествия раньше пожарных сотрудники полиции эвакуировали людей через окно. Они спасли трех человек, в том числе вытащили пострадавшего мужчину.

В Таразе в одном из столярных цехов произошел пожар на площади 100 квадратных метров. Огонь ликвидировали, обошлось без пострадавших. Выясняются обстоятельства и причины возгорания.

А в Актобе пожар в многоквартирном доме произошел из-за нарушения правил безопасности жильцами. По данным специалистов УЧС, причиной пожара стало в том числе хранение в квартире бытовых отходов, нарушающее санитарные нормы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2211278-pozhar-proizoshel-etoy-nochyu-v-shymkente/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie