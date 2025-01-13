Людей вытаскивали из окна при пожаре в Павлодаре (видео)

В доме 53 на улице Астана в Павлодаре произошел пожар. Прибывшие на место происшествия полицейские эвакуировали людей через окно, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 11 января, находясь на работе, сотрудники криминальной полиции Рашид Мугадилов и Даулет Сериков услышали из открытого окна крики женщины, доносившийся из соседнего дома.

Они подбежали к дому, где увидели объятый дымом подъезд. Также густой дым валил из окна на первом этаже.

"В подъезд невозможно было зайти, поэтому полицейские, взобравшись на подоконник, через окно вытащили женщину с ее сыном и обгоревшего мужчину", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Далее, оценив обстановку и быстро сориентировавшись в ситуации, полицейские самостоятельно эвакуировали жителей. Чтобы никто не замерз, сотрудники завели всех жильцов в помещение "Приемная для граждан" Северного отдела полиции, где угостили всех горячим чаем.

О поступке полиции руководство узнало из социальных сетей, где одна из пострадавших выразила благодарность стражам порядка.

"Благодаря оперативным и профессиональным действиям удалось избежать жертв. Ребята - молодцы, так четко и быстро отреагировали. Благодаря им я и мой сын остались живы", - поделилась Наталья Рожко.

Спасителями оказались сотрудники Северного отдела полиции Павлодара - майор Рашид Мугадилов и капитан Даулет Сериков.

"Был субботний день, все жильцы находились дома. Бежать спасать людей или ждать пожарных - сомнений не было. У нас у самих есть родители и растут дети. Мы уверены, если случись что, нам бы тоже помогли. Мир не без добрых людей", - рассказали сами полицейские.

Ранее крупный пожар произошел в Таразе - в одном из столярных цехов огонь охватил площадь 100 квадратных метров. Огнеборцы ликвидировали возгорание. Пострадавших не было, а причины выясняются.

А в Актобе пожар в многоквартирном доме произошел из-за нарушения правил безопасности жильцами. По данным специалистов УЧС, причиной пожара стало в том числе хранение в квартире бытовых отходов, нарушающее санитарные нормы.