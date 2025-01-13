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Пожар в КБТУ: студентов перевели на онлайн-обучение в Алматы

Опубликовано:

Здание КБТУ
Здание КБТУ. Фото: КБТУ

Студентов КБТУ, здание которого загорелось 11 января в Алматы, перевели на онлайн-формат обучения. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе университета.

"В настоящее время совместно с компетентными органами проводится расследование причин инцидента. Казахстанско-Британский технический университет принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности студентов и сотрудников", - рассказали в пресс-службе вуза.

Там добавили, что противопожарные системы здания сработали своевременно, что позволило предотвратить распространение огня и минимизировать ущерб.

"Причины возгорания в настоящее время выясняются.

В связи с инцидентом учебный процесс до 20 января временно переведён в онлайн-формат", - сообщили в КБТУ.

Напомним, ранее сообщалось, что пожар произошел в КБТУ в Алматы. Так, первое сообщение о тушении пламени прибывшими на место силами МЧС было опубликовано в 22:10. На месте работали 59 пожарных и 16 единиц техники.

Сегодня, 12 января, в МЧС рассказали подробности тушения. К полуночи на месте пожара работали уже 78 спасателей и 28 единиц техники ДЧС Алматы. О локализации пожара сообщили в 00:26, о полной ликвидации - в 01:10. Обошлось без пострадавших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2211108-pozhar-v-kbtu-studentov-pereveli-na-onlayn-obuchenie-v-almaty/

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