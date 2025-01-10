Подземные толчки почувствовали жители села Майкаин в Павлодарской области

В четверг, 9 января, утром жители поселка Майкаин в Павлодарской области почувствовали подземные толчки. ЧП обошлось без разрушений, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщает издание, ссылаясь на информацию от пресс-службы ДЧС региона, информация поступила в ведомство 9 января в 09.55.

"Жители поселка Майкаин Баянаульского района ощутили вибрацию земли. В ходе выяснения обстоятельств проверены координаты, данные Казахстанским национальным центром сейсмологии.

Установлено, что данная геолокация находится в степной зоне, в 15 км от поселка Майкаин. Осмотр не подтвердил каких-либо разрушений и последствий", – информировали в пресс-службе ведомства.

Здесь также уточнили, что взрывные работы ТОО "Майкаинзолото" проводило 8 января и радиус опасной зоны не мог привести к таким последствиям.