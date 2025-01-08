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Склад загорелся в Алматы (видео)

Опубликовано:

Пожар в Алматы
Пожар в Алматы. Кадр из видео: t.me/almatylive_kz

В эти минуты пожарные МЧС тушат возгорание одноэтажного склада по ул. Касыма Шарипова в Алатауском районе Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в эти минуты пожарные МЧС тушат возгорание одноэтажного склада по ул. Касыма Шарипова в Алатауском районе Алматы.

Информация по пострадавшим не поступала. Обстоятельства инцидента уточняются.

Видео происходящего появилось в Telegram-каналах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2209587-sklad-zagorelsya-v-almaty/

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