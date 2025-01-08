Мечеть сгорела в Карагандинской области (видео)

В селе Томар Каркаралинского района Карагандинской области сгорела местная мечеть. Пожар начался вечером, когда здание было пустым. А до ближайшей пожарной части - 130 км, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Instagram-аккаунте 1karagandy.kz, возгорание произошло вечером, когда здание было пустым. Огонь быстро охватил здание, а густой дым был виден издалека.

Местные жители пытались тушить пламя до прибытия спасателей, но их усилий оказалось недостаточно.

Для жителей Томара мечеть была важным духовным центром, отмечается в публикации.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в ДЧС Карагандинской области, где нам рассказали подробности происшедшего. От места пожара до ближайшей пожарной части - 130 км.

"6 января в Каркаралинском районе в селе Томар произошло горение деревянных конструкций крыши, оконных и дверных блоков одноэтажного отдельно стоящего здания мечети на общей площади 165 кв. м, с последующим обрушением перекрытия по всей площади. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Добавим, также в Алматы минувшей ночью, с 7 на 8 января, случился пожар – загорелся один из цветочных магазинов города. ЧП обошлось без жертв.

6 января в Экибастузе сгорела пекарня. Видео с места происшествия появилось в Instagram. Постоянные клиенты заведения выразили сочувствие и огорчение фактом пожара.

В воскресенье, 5 января, вечером в районе Байконур в Астане в частном жилом доме начался пожар, вследствие чего взорвался газовый баллон. Из загоревшегося дома самостоятельно эвакуировались 8 человек, прибывшие спасатели демонтировали дверь и спасли мужчину 1966 года рождения.

Сгоревшая мечеть. Фото: ДЧС Карагандинской области