"Жалко, у них была вкусная самса": пекарня сгорела в Экибастузе (видео)
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В Экибастузе сгорела пекарня. Видео с места происшествия появилось в Instagram. На кадрах видны столб дыма, языки пламени и спасатели, которые борются с огнем, передает корреспондент NUR.KZ.
В Instagram-паблике, посвященном жизни в Экибастузе, появилось видео пожара. На кадрах можно увидеть небольшое помещение, стоящее вплотную к многоэтажке и полностью охваченное пламенем. В описании указывается, что горит киоск с самсой.
Между тем, судя по комментариям, больше всего ситуация огорчила постоянных клиентов пекарни. Экибастузцы высказали слова сочувствия.
"Так жалко, у них вкусная самса была", "Очень жаль, сочувствую им, столько лет работать с раннего утра, нарабатывать собственных клиентов", "Жалко. У них такая вкусная самса", "Прекрасные люди там работали, вкусно всегда, свежее. Жаль. Надо помочь им", "В этом году останемся без чебуреков", - написали горожане.
В ДЧС Павлодарской области сообщили, что вызов поступил 5 января в 23.38. Горение происходило в помещении на улице Машхура Жусупа на площади 60 квадратных метров.
"В ходе тушения пожарные вынесли два газовых баллона по 27 литров. Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев пожар ликвидирован в 00.11. Жертв и пострадавших нет, причина и ущерб устанавливаются", - пояснили в ДЧС Павлодарской области.
Ранее пожар произошел в многоэтажном доме в Экибастузе. Некоторых жильцов пришлось эвакуировать при помощи автолестницы из-за возгорания в одной из квартир. Владельца квартиры передали сотрудникам скорой помощи.
Также возгорание тушили на одной из станций техобслуживания в Экибастузе. В результате пожара от огня пострадали четыре автомобиля. Жертв и пострадавших не было, а причина и ущерб устанавливаются.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2208660-zhalko-u-nih-byla-vkusnaya-samsa-pekarnya-sgorela-v-ekibastuze-video/