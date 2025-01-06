"Жалко, у них была вкусная самса": пекарня сгорела в Экибастузе (видео)

В Экибастузе сгорела пекарня. Видео с места происшествия появилось в Instagram. На кадрах видны столб дыма, языки пламени и спасатели, которые борются с огнем, передает корреспондент NUR.KZ.

В Instagram-паблике, посвященном жизни в Экибастузе, появилось видео пожара. На кадрах можно увидеть небольшое помещение, стоящее вплотную к многоэтажке и полностью охваченное пламенем. В описании указывается, что горит киоск с самсой.

Между тем, судя по комментариям, больше всего ситуация огорчила постоянных клиентов пекарни. Экибастузцы высказали слова сочувствия.

"Так жалко, у них вкусная самса была", "Очень жаль, сочувствую им, столько лет работать с раннего утра, нарабатывать собственных клиентов", "Жалко. У них такая вкусная самса", "Прекрасные люди там работали, вкусно всегда, свежее. Жаль. Надо помочь им", "В этом году останемся без чебуреков", - написали горожане.

В ДЧС Павлодарской области сообщили, что вызов поступил 5 января в 23.38. Горение происходило в помещении на улице Машхура Жусупа на площади 60 квадратных метров.

"В ходе тушения пожарные вынесли два газовых баллона по 27 литров. Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев пожар ликвидирован в 00.11. Жертв и пострадавших нет, причина и ущерб устанавливаются", - пояснили в ДЧС Павлодарской области.

Ранее пожар произошел в многоэтажном доме в Экибастузе. Некоторых жильцов пришлось эвакуировать при помощи автолестницы из-за возгорания в одной из квартир. Владельца квартиры передали сотрудникам скорой помощи.

Также возгорание тушили на одной из станций техобслуживания в Экибастузе. В результате пожара от огня пострадали четыре автомобиля. Жертв и пострадавших не было, а причина и ущерб устанавливаются.

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