Цветочный магазин горел в Алматы ночью (видео)

В Алматы минувшей ночью, с 7 на 8 января, случился пожар – загорелся один из цветочных магазинов города. ЧП обошлось без жертв, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, пожар случился в цветочном магазине, расположенном на улице Жангельдина.

"Силами МЧС возгорание оперативно ликвидировано на площади 150 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет.

Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего.

Между тем в МЧС напомнили предпринимателям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.