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Кафе загорелось в Алматы (видео)

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Кафе загорелось в Алматы
Кафе загорелось в Алматы. Кадр из видео: t.me/truestorykz

В Алматы утром 8 декабря произошел пожар в здании двухэтажного кафе в Бостандыкском районе по улице Сатпаева, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в Алматы утром 8 декабря огнеборцы выехали на тушение пожара: произошло загорание двухэтажного кафе в Бостандыкском районе по улице Сатпаева.

Обстоятельства инцидента уточняются.

По информации в Telegram-канале True story.kz, загорелся ресторан "Тюбетейка".

По времени на 10:49 в МЧС сообщили о локализации пожара.

В 11:03 пожарные ликвидировали горение кровли на предварительной площади 20 кв. м. Пострадавших нет.

Добавим, также в Алматы минувшей ночью, с 7 на 8 января, случился пожар – загорелся один из цветочных магазинов города. ЧП обошлось без жертв.

В Карагандинской области в селе Томар полностью сгорела мечеть. Возгорание произошло вечером, когда здание было пустым. До ближайшей пожарной части - 130 км, рассказали корреспонденту NUR.KZ в ДЧС. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2209235-kafe-zagorelos-v-almaty/

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