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Прилетевший из Грузии самолет не смог приземлиться в Актау

Опубликовано:

Самолет летит в небе
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Самолет авиакомпании FlyArystan, прилетевший из грузинского Кутаиси, не смог совершить посадку в областном центре Мангистауской области, передает Lada.kz.

По данным издания, авиарейс сообщением №7606 Кутаиси-Актау компании FlyArystan не смог осуществить посадку в аэропорту Актау, которая планировалась по расписанию 22 мая в 16:15.

В аэропорту подтвердили эту информацию и сообщили, что что причиной стал сильный ветер. В итоге борт произвел вынужденную посадку в аэропорту Атырау. 

Сегодня ранним утром борт должен прибыть в Актау из Атырау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2105454-priletevshiy-iz-gruzii-samolet-ne-smog-prizemlitsya-v-aktau/

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