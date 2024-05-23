Прилетевший из Грузии самолет не смог приземлиться в Актау

Самолет авиакомпании FlyArystan, прилетевший из грузинского Кутаиси, не смог совершить посадку в областном центре Мангистауской области, передает Lada.kz.

По данным издания, авиарейс сообщением №7606 Кутаиси-Актау компании FlyArystan не смог осуществить посадку в аэропорту Актау, которая планировалась по расписанию 22 мая в 16:15.

В аэропорту подтвердили эту информацию и сообщили, что что причиной стал сильный ветер. В итоге борт произвел вынужденную посадку в аэропорту Атырау.

Сегодня ранним утром борт должен прибыть в Актау из Атырау.