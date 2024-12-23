Учитель пострадал во время оформления елки в Семее: врачи рассказали о травмах пациента

Пострадавший при украшении елки учитель из Семея поступил в больницу в тяжелом состоянии и мог погибнуть. Врачи сумели вовремя оказать помощь, передает Arnapress.kz.

О травмах учителя, пострадавшего при установке новогодней елки, изданию рассказал нейрохирург Университетского госпиталя НАО "МУС" в Семее Рашид Ишмухаметов. По его словам, пациент поступил в состоянии с угрозой для жизни.

"Он поступил через час после получения травмы, в состоянии с угрозой для жизни. Дежурный доктор быстро сделал компьютерную томографию, информацию поместил в чат, мы быстро обсудили, приняли решение, что надо оперировать, и доктор сделал операцию. Операция прошла благоприятно, состояние пациента значительно улучшилось, сейчас он уже находится в общей палате", - сообщил врач.

Врач уточнил, что пациент поступил в больницу с черепно-мозговой травмой и внутричерепным кровоизлиянием.

"Есть такое понятие "субдуральная гематома", когда вследствие травмы рвется сосуд в полости черепа и там накапливается кровь. Она накапливается постепенно. Смысл здесь в том, чтобы успеть сделать операцию до того момента, когда гематома достигнет большого размера и будет представлять угрозу жизни. То есть человек мог погибнуть, если бы своевременно не удалили гематому", - объяснил нейрохирург.

По словам медиков, в дальнейшем учителю предстоит еще одна операция, но уже плановая.

"Там дефект черепа. Во время операции, чтобы увеличить шансы на выживаемость, часть кости, под которой была гематома, мы удалили. По истечении 2-3 месяцев нужно сделать пластическую операцию, заместить дефект черепа. Но это уже плановая процедура. Это, конечно, операция, но уже с меньшим риском опасности для здоровья. В ином случае это может быть причиной, например, судорог, постоянной боли. К тому же, отсутствие части черепа создает угрозу нечаянной травмы", - отметил врач.

По словам врача, кроме травмы головы, других серьезных повреждений у пациента обнаружено не было. На восстановление у учителя уйдет 2-3 месяца, прежде, чем он сможет полноценно вернуться к работе.

Напомним, накануне министр просвещения Гани Бейсембаев в соцсетях сообщил, что в Семее к мероприятиям по оформлению новогодней елки привлекли учителей, в результате работ один из них пострадал. Он отметил, что такие действия нарушают Закон "О статусе педагога".

Позже стало известно, что в Семее по факту привлечения учителей к оформлению новогодней елки Управление образования области Абай начало служебную проверку для установления всех обстоятельств инцидента.

Сегодня стало известно, что глава отдела образования лишился должности после инцидента с учителем на елке в Семее.