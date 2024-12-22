Пассажирский автобус загорелся в Уральске

Горящий автобус пришлось тушить спасателям в Уральске - произошло загорание моторного отсека. Пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале, в Уральке по улице С.Датова произошло загорание моторного отсека пассажирского автобуса.

"Силами МЧС пожар ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается", - отмечается в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что делать при пожаре в авто или общественном транспорте.

Меры следующие:

немедленно сообщите водителю о возгорании;

остановите машину, выключите двигатель, поставьте на тормоз;

покиньте машину, в общественном транспорте используйте аварийные люки и боковые стекла;

постарайтесь потушить пожар с помощью огнетушителя, песка или снега до приезда пожарных;

при возгорании в капоте не открывайте его без огнетушителя в руках (приток кислорода во время открытия усилит пламя);

отойдите подальше от автотранспорта, так как может взорваться топливный бак.

В начале декабря сообщалось, что пожар произошел прямо на дороге в Астане - загорелся маршрутный автобус, а точнее - его крыша. Обошлось без жертв.

Еще один маршрутный автобус приблизительно в эти же дни загорелся у Дома министерств в Астане. На место сразу же прибыли пожарные. Постардавших нет.

А в Бангкоке в начале октября загорелся двухэтажный автобус, перевозивший учителей и школьников, загорелся в Таиланде. Погибли, предположительно, более 20 человек.

Летом этого года ехавший из Астаны автобус с пассажирами загорелся в России - пассажиры смогли эвакуироваться. Жертв и пострадавших нет, однако сам автобус полностью сгорел. Как оказалось, он ехал из Астаны в Монголию.