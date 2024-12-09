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Автобус загорелся на дороге в Астане (видео)

Опубликовано:

Пожарные тушат пожар
Пожар. Кадр из видео: МЧС РК

Пожар произошел сегодня прямо на дороге в Астане - загорелся маршрутный автобус. Подробности инцидента озвучили в МЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В районе Байконыр по ул.А.Бараева произошло возгорание крыши маршрутного автобуса.

"На прием и обработку сообщения, выезд и следование к месту пожара, разведку, развертывание сил и средств, а также ликвидацию горения у команды профессионалов МЧС ушло всего лишь 9 минут", - сообщили в МЧС.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2198073-avtobus-zagorelsya-na-doroge-v-astane/

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