Автобус загорелся на дороге в Астане (видео)
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Пожар произошел сегодня прямо на дороге в Астане - загорелся маршрутный автобус. Подробности инцидента озвучили в МЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В районе Байконыр по ул.А.Бараева произошло возгорание крыши маршрутного автобуса.
"На прием и обработку сообщения, выезд и следование к месту пожара, разведку, развертывание сил и средств, а также ликвидацию горения у команды профессионалов МЧС ушло всего лишь 9 минут", - сообщили в МЧС.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2198073-avtobus-zagorelsya-na-doroge-v-astane/