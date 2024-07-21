Ехавший из Астаны автобус с пассажирами загорелся в России

На территории России загорелся рейсовый автобус, который следовал из Астаны в Монголию. Все пассажиры эвакуировались, никто не пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Республики Алтай.

В Онгудайском районе Республики Алтай в России загорелся рейсовый автобус.

"В 06:13 поступило сообщение о возгорании рейсового автобуса на 720 км а/д Р-256 "Чуйский тракт", следовавшего по маршруту Астана (Республика Казахстан) - Баян-Углий (Республика Монголия)", - говорится в официальном Telegram-канале МЧС республики.

В салоне в тот момент было 50 человек, включая 15 детей. Они эвакуировались, погибших и пострадавших нет.

Пассажиры автобуса. Фото: t.me/mchs_04

На место прибыли пожарные. В 07:15 огонь ликвидировали. Движение транспорта по автодороге не было ограничено.

Пассажиров автобуса доставили до пункта временного размещения в селе Иня.

Добавим, в марте на трассе Алматы - Ташкент в Жамбылском районе Жамбылской области загорелся автобус с пассажирами. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших.

Что делать, если на дороге загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра. В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте. Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;

позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", попросить помощи у людей, находящихся рядом;

заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива. Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля. Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", - подчеркивали представители ДЧС.