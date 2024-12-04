Пассажирский автобус сгорел у Дома министерств в Астане (фото, видео)
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Маршрутный автобус загорелся у Дома министерств в Астане. На место прибыли пожарные. В Сети появились фото и видео с места происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
"Столичные огнеборцы тушат загорание автобуса по проспекту Мангилик ел района Есиль. Обстоятельства инцидента уточняются. Информации о пострадавших на 112 не поступало", - сообщали в Telegram-канале МЧС.
Видео с места происшествия появилось в Telegram-канале Astanovka98.
Как сообщили в МЧС, пожар локализовали, пострадавших нет.
В 19:17 в ведомстве сообщили, что пожар ликвидирован.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2196243-avtobus-zagorelsya-u-doma-ministerstv-v-astane/