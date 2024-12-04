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Пассажирский автобус сгорел у Дома министерств в Астане (фото, видео)

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Загоревшийся автобус
Загоревшийся автобус. Скриншот: t.me/qr_tjm

Маршрутный автобус загорелся у Дома министерств в Астане. На место прибыли пожарные. В Сети появились фото и видео с места происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

"Столичные огнеборцы тушат загорание автобуса по проспекту Мангилик ел района Есиль. Обстоятельства инцидента уточняются. Информации о пострадавших на 112 не поступало", - сообщали в Telegram-канале МЧС.

Видео с места происшествия появилось в Telegram-канале Astanovka98.

Как сообщили в МЧС, пожар локализовали, пострадавших нет.

В 19:17 в ведомстве сообщили, что пожар ликвидирован.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2196243-avtobus-zagorelsya-u-doma-ministerstv-v-astane/

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