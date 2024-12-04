Потолок упал на детей в одной из школ Петропавловска
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Сегодня, 4 декабря, в одной из школ Петропавловска произошло отслоение штукатурки на потолке, вследствие чего трое детей пострадали - их госпитализировали в детскую больницу, передает NUR.KZ.
Информация об инциденте появилась в официальном Facebook-аккаунте Управления образования акимата Северно-Казахстанской области.
"4 декабря 2024 года в 17:20 в средней школе города Петропавловска, в классе произошло отслоение штукатурки на потолке, на предварительной площади 2 кв. м.
В результате пострадали 3 детей (из них 12 лет - двое детей и один 13 лет). Они были госпитализированы в детскую областную больницу для наблюдения", - сообщается в публикации.
По ситуации будет создана комиссия, куда войдут представители ДЧС, ГАСК, Управления образования, строительства, родители и другие заинтересованные лица, отмечает ведомство.
Напомним, в феврале текущего года в Костанае в спортзале новой школы обвалилась крыша. Учебное заведение планировалось открыть в декабре 2023 года, но этого не произошло. Сообщалось, что срыв сроков спас жизни детей.
В августе в Астане в ходе проверки выявили среднюю школу, здание которой изношено на более чем 50%. Здание было решено снести и на этом же месте построить новое.
До этого в одном из районов Астаны загорелось здание новой строящейся школы. В результате происшествия никто не пострадал.
В сентябре здание одной из школ Аулиекольского района Костанайской области частично обрушилось, несмотря на то, что там идет капитальный ремонт. В конце октября суд признал виновным в обрушении школы главу районного отдела образования, назначив штраф в размере 147 680 тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2196263-potolok-upal-na-detey-v-odnoy-iz-shkol-petropavlovska/