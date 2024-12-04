Потолок упал на детей в одной из школ Петропавловска

Сегодня, 4 декабря, в одной из школ Петропавловска произошло отслоение штукатурки на потолке, вследствие чего трое детей пострадали - их госпитализировали в детскую больницу, передает NUR.KZ.

Информация об инциденте появилась в официальном Управления образования акимата Северно-Казахстанской области.

"4 декабря 2024 года в 17:20 в средней школе города Петропавловска, в классе произошло отслоение штукатурки на потолке, на предварительной площади 2 кв. м.

В результате пострадали 3 детей (из них 12 лет - двое детей и один 13 лет). Они были госпитализированы в детскую областную больницу для наблюдения", - сообщается в публикации.

По ситуации будет создана комиссия, куда войдут представители ДЧС, ГАСК, Управления образования, строительства, родители и другие заинтересованные лица, отмечает ведомство.

Напомним, в феврале текущего года в Костанае в спортзале новой школы обвалилась крыша. Учебное заведение планировалось открыть в декабре 2023 года, но этого не произошло. Сообщалось, что срыв сроков спас жизни детей.

В августе в Астане в ходе проверки выявили среднюю школу, здание которой изношено на более чем 50%. Здание было решено снести и на этом же месте построить новое.

До этого в одном из районов Астаны загорелось здание новой строящейся школы. В результате происшествия никто не пострадал.

В сентябре здание одной из школ Аулиекольского района Костанайской области частично обрушилось, несмотря на то, что там идет капитальный ремонт. В конце октября суд признал виновным в обрушении школы главу районного отдела образования, назначив штраф в размере 147 680 тенге.