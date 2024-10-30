Главу районного отдела образования наказали за обрушение школы в Костанайской области

В Костанайской области вынесли постановление об административном взыскании в отношении руководителя районного отдела образования, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, Аулиекольский районный суд рассмотрел дело в отношении руководителя ГУ "Отдел образования акимата Аулиекольского района" по факту нарушения утвержденных строительных норм и проектных документов при производстве строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ (ч.1 ст.313 КоАП).

Суд установил, что в период с 16 по 27 сентября 2024 года прокуратура Аулиекольского района провела внеплановую проверку в отношении ГУ "Отдел образования акимата Аулиекольского района" по капительному ремонту здания Новонежинской общеобразовательной школы имени Батыржана Кенжетаева на предмет соблюдения требований об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

"Из предоставленных документов следует, что о прогибе плиты на третьем этаже заказчику было известно еще в июле, о чем свидетельствует переписка между участниками процесса строительства, неоднократные письма со стороны подрядной организации заказчику, где сообщалось о проблеме и о том, что необходимо в кратчайшие сроки провести обследование перекрытия с выдачей решения по усилению либо демонтажу деталей конструкций", - пояснили в суде.

На судебном заседании глава отдела вину в совершении административного правонарушения не признал.

Постановлением суда чиновника признали виновным с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 147 680 тенге.

Постановление суда в законную силу пока не вступило.

Добавим, что по ч.1 ст.313 КоАП РК нарушение требований утвержденных строительных норм и проектных документов при производстве строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ, за исключением требований, установленных техническими регламентами, повлекшее за собой ухудшение эксплуатационных качеств, снижение прочности, устойчивости зданий, строений, их частей, влечет штраф на должностных лиц в размере 40 МРП (147 680 тенге).

Напомним, 7 сентября этого года произошло обрушение части стены третьего этажа в Новонежинской школе. В здании шел капитальный ремонт, который начался с июня 2024 года.

В это время детей и педагогов в школе не было. В результате инцидента обошлось без пострадавших. Учеников школы перевели на дистанционное обучение.