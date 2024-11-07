Главные часы Павлодара сдуло ветром

В Сети появилась информация, что в Павлодаре часы на Привокзальной площади не выдержали порывов ветра. В городском акимате прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ.

Как сообщает паблик "Типичный Павлодар" в Instagram, часы на Привокзальной площади не выдержали непогоды. Соответствующее фото было опубликовано в соцсетях.

В акимате Павлодара в свою очередь отметили, что подрядной организацией будет произведена замена часов на новые.

"Отделом ЖКХ Павлодара, в связи с выявленными дефектами при пробной эксплуатации данных часов, работы по установке часов не приняты, оплата не производилась. Подрядной организацией будет произведена замена часов на новые", - сообщили в городском акимате.

Напомним, летом в Павлодаре часы на здании главпочтамта заработали после ремонта - тогда вышла из строя система управления башенными часами.

Сегодня стало известно, что в Павлодаре из-за сильного ветра и неблагоприятных погодных условий занятия первой смены переведены на дистанционный формат.

Ранее в Актау из-за порывов ветра обрушилась остановка общественного транспорта. Один человек пострадал. По факту обрушения началось досудебное расследование.

Аналогичный случай произошел в Астане - в центре столицы из-за сильного ветра опрокинулась остановка. Власти города прокомментировали произошедшее. Кроме того, пострадал еще один остановочный комплекс - там разбились стекла.