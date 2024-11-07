Школьников переводят на дистанционное обучение в Павлодаре

В Павлодаре из-за сильного ветра и неблагоприятных погодных условий занятия первой смены переведены на дистанционный формат, передает NUR.KZ со ссылкой на городской отдел образования.

Как сообщается на официальной странице в Instagram отдела образования Павлодара, 7 ноября 2024 года в школах города занятия первой смены учащихся предшкольных и 1-11 классов переведены на дистанционный формат обучения.

Причиной стали неблагоприятные погодные условия: температура -1 градус и ветер скоростью 14-25 м/с.

Добавим, дистанционно сегодня будут учиться и некоторые школьники в столице. Из-за сильного ветра и снегопада в Астане учеников 0-7 классов перевели на удаленный формат обучения.

Также на дистанционное обучение в четверг, 7 ноября, перевели школьников и в Караганде - на город обрушилась непогода.

А вчера занятия в школах и колледжах Мангистауской области также решили проводить дистанционно в связи с неблагоприятными погодными условиями.