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Главные часы Павлодара вновь работают

Опубликовано:

Главпочтамт в Павлодаре
Главпочтамт в Павлодаре. Фото: NUR.KZ

В Павлодаре часы на здании главпочтамта вновь показывают время. Починить механизм удалось раньше, чем предполагали. Выяснилось, что он пострадал во время грозы, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в Павлодарском филиале АО "Казпочта", проблема была в замене механизма, который пострадал во время грозы 6 июля. Стрелки часов не двигались две недели.

"Вышла из строя система управления башенными часами. 23 июля все неполадки устранили. Часы работают как раньше", - уточнил директор филиала Азамат Оралов.

Ранее он сообщал, что детали электронного блока управления старше 2000 года. В последний раз главные часы Павлодара ремонтировали 21 год назад. 

Азамат Оралов также рассказал о планах по модернизации часов. На главпочтамте рассматривают вариант установки LED-экранов, но для этого нужно согласие павлодарцев, местных властей и спонсорская помощь.

Напомним, в Павлодаре идет капительный ремонт центральной набережной. Проект охватывает работы от Дома инвесторов до Естаевского спуска. В текущем году планируется отремонтировать все лестницы, заменить бордюры и каскад фонтана. Также начаты работы по реконструкции смотровой площадки возле Дома инвесторов.

А в следующем году в городе собираются начать строительство пешеходного моста, чтобы соединить южную и северную части набережной. Пешеходный мост соединит набережную с берегом Усолки и будущим экопарком.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2139210-glavnye-chasy-pavlodara-vnov-rabotayut/

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