Поезд сошел с рельсов в Акмолинской области: в КТЖ выступили с новым заявлением

В Акмолинской области на станции Сурган произошел сход электровоза и вагонов грузового поезда. Движение поездов к утру восстановили, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КТЖ".

9 октября в 17:40 на станции Сурган участка Есиль - Кушмурун был допущен сход электровоза и вагонов грузового поезда. Никто не пострадал, были подняты восстановительные поезда.

Для расследования причин происшествия на место направили комиссию.

Между тем, стало известно, что движение для пропуска поездов на станции Сурган открыли 10 октября в 03:50. К тому времени последствия схода ликвидировали.

После пропуска пассажирских поездов на данном участке планируется предоставление "окна" для восстановительных работ.

Напомним, ранее в июне в Туркестанской области на сложном участке перегона произошел сход грузовых вагонов. Видео с места происшествия появилось в Сети, на нем видно, что от некоторых вагонов шел дым. Для ликвидации ЧП были направлены специалисты из Шымкента.

В конце апреля сообщалось, что вагон пассажирского поезда сошел с рельсов в Карагандинской области. По этому случаю начали расследование.

А месяцем ранее 8 из 58 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Актюбинской области.