Грузовые вагоны сошли с рельсов в Туркестанской области (видео)

Сегодня в Туркестанской области на сложном участке перегона произошел сход грузовых вагонов. Для ликвидации ЧП направлены специалисты из Шымкента, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Видео с места происшествия было опубликовано в Telegram-канале издания Otyrar.

Судя по кадрам, несколько грузовых вагонов упали со склона холма, по которому проходят железнодорожные пути. Видно, что от некоторых из них идет дым.

Инцидент корреспонденту NUR.KZ прокомментировали представители КТЖ. Сообщается, что сход вагонов произошел сегодня, 25 июня, в 19:20 на участке "Тулькубас – Арыс".

"На сложном кривом участке перегона "Менлибай – Коктерек" произошел сход вагонов грузового поезда. Жертв и пострадавших нет", – отметили в пресс-службе.

Предварительная причина схода – излом оси колесной пары частного вагона.

Сейчас для ликвидации схода направлен восстановительный поезд со станции Шымкент.

При этом, по информации из Telegram-канала МЧС РК, на месте происшествия произошел пожар.

"В результате инцидента вагоны опрокинулись на бок и повредили высоковольтную линию электропередачи, что повлекло возгорание шпал и сухостоя.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали огонь на площади 150 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце апреля сообщалось, что вагон пассажирского поезда сошел с рельсов в Карагандинской области. По этому случаю начали расследование.

А месяцем ранее 8 из 58 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Актюбинской области.

Кроме того, в январе в Карагандинской области на перегоне Шокай-Актасты сошел с рельсов грузовой поезд. Как сообщили тогда в "Қазақстан темір жолы", поломка возникла в частном вагоне. Но кому принадлежит поезд и что он перевозил, в КТЖ уточнять не стали.

Отмечалось, что инцидент обошелся без пострадавших. Однако восстановительные работы повлияли на график движения пассажирских поездов. Один рейс пригородной электрички "Астана-Караганда" пришлось отменить.