Грузовой поезд сошел с рельсов в Акмолинской области

Электровоз и вагоны грузового поезда сошли с рельсов на станции Сурган участка Есиль – Кушмурун, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Как сообщается в Telegram-аккаунте АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", инцидент произошел сегодня, 9 октября, в 17 часов 40 минут.

Жертв нет. Для устранения последствий схода подняты восстановительные поезда.

Для расследования причин происшествия направлена комиссия.

Напомним, ранее в июне в Туркестанской области на сложном участке перегона произошел сход грузовых вагонов. Видео с места происшествия появилось в Сети, на нем видно, что от некоторых вагонов шел дым. Для ликвидации ЧП были направлены специалисты из Шымкента.

В конце апреля сообщалось, что вагон пассажирского поезда сошел с рельсов в Карагандинской области. По этому случаю начали расследование.

А месяцем ранее 8 из 58 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Актюбинской области.

Кроме того, в январе в Карагандинской области на перегоне Шокай-Актасты сошел с рельсов грузовой поезд. Как сообщили тогда в "Қазақстан темір жолы", поломка возникла в частном вагоне. Но кому принадлежит поезд и что он перевозил, в КТЖ уточнять не стали.

Отмечалось, что инцидент обошелся без пострадавших. Однако восстановительные работы повлияли на график движения пассажирских поездов. Один рейс пригородной электрички "Астана-Караганда" пришлось отменить.