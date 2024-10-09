Грузовой поезд сошел с рельсов в Акмолинской области
Опубликовано:
Электровоз и вагоны грузового поезда сошли с рельсов на станции Сурган участка Есиль – Кушмурун, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТЖ.
Как сообщается в Telegram-аккаунте АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", инцидент произошел сегодня, 9 октября, в 17 часов 40 минут.
Жертв нет. Для устранения последствий схода подняты восстановительные поезда.
Для расследования причин происшествия направлена комиссия.
Напомним, ранее в июне в Туркестанской области на сложном участке перегона произошел сход грузовых вагонов. Видео с места происшествия появилось в Сети, на нем видно, что от некоторых вагонов шел дым. Для ликвидации ЧП были направлены специалисты из Шымкента.
В конце апреля сообщалось, что вагон пассажирского поезда сошел с рельсов в Карагандинской области. По этому случаю начали расследование.
А месяцем ранее 8 из 58 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Актюбинской области.
Кроме того, в январе в Карагандинской области на перегоне Шокай-Актасты сошел с рельсов грузовой поезд. Как сообщили тогда в "Қазақстан темір жолы", поломка возникла в частном вагоне. Но кому принадлежит поезд и что он перевозил, в КТЖ уточнять не стали.
Отмечалось, что инцидент обошелся без пострадавших. Однако восстановительные работы повлияли на график движения пассажирских поездов. Один рейс пригородной электрички "Астана-Караганда" пришлось отменить.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2172277-gruzovoy-poezd-soshel-s-relsov-v-akmolinskoy-oblasti/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.