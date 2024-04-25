Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Один из вагонов пассажирского поезда сошел с рельсов в Карагандинской области

Опубликовано:

Рабочие возле вагона на железной дороге
Рабочие возле вагона на железной дороге. Кадр из видео: instagram.com/railway_1520

Вчера в Карагандинской области с рельсов сошел хвостовой технический вагон пассажирского поезда. Стражи порядка начали расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

Информация о происшествии появилась в Instagram-сообществе railway_1520.

Как сообщили авторы публикации, 24 апреля в Карагандинской области между станциями Агадырь и Айса сошел с рельсов вагон пассажирского поезда.

Представители Департамента полиции на транспорте отметили, что по факту схода хвостового технического вагона в Карагандинской области проводится расследование.

"Линейным отделом полиции на станции Караганда-Сортировочная начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железно дорожного транспорта. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Иная информация не подлежит разглашению.

Напомним, в конце марта 8 из 58 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Актюбинской области.

Кроме того, в январе в Карагандинской области на перегоне Шокай-Актасты сошел с рельсов грузовой поезд. Как сообщили тогда в "Қазақстан темір жолы", поломка возникла в частном вагоне. Но кому принадлежит поезд и что он перевозил, в КТЖ уточнять не стали.

Отмечалось, что инцидент обошелся без пострадавших. Однако восстановительные работы повлияли на график движения пассажирских поездов. Один рейс пригородной электрички "Астана-Караганда" пришлось отменить.

В июне прошлого года в техническом парке станции Алматы-2, где готовят составы в рейс, при производстве маневровых работ произошло смещение колесной пары одного вагона пассажирского поезда. Тогда пассажиров в поезде не было и никто не пострадал. Был оперативно организован другой состав, который отправили по расписанию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2090738-odin-iz-vagonov-passazhirskogo-poezda-soshel-s-relsov-v-karagandinskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.