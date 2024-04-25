Один из вагонов пассажирского поезда сошел с рельсов в Карагандинской области

Вчера в Карагандинской области с рельсов сошел хвостовой технический вагон пассажирского поезда. Стражи порядка начали расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

Информация о происшествии появилась в Instagram-сообществе railway_1520.

Как сообщили авторы публикации, 24 апреля в Карагандинской области между станциями Агадырь и Айса сошел с рельсов вагон пассажирского поезда.

Представители Департамента полиции на транспорте отметили, что по факту схода хвостового технического вагона в Карагандинской области проводится расследование.

"Линейным отделом полиции на станции Караганда-Сортировочная начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железно дорожного транспорта. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Иная информация не подлежит разглашению.

Напомним, в конце марта 8 из 58 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Актюбинской области.

Кроме того, в январе в Карагандинской области на перегоне Шокай-Актасты сошел с рельсов грузовой поезд. Как сообщили тогда в "Қазақстан темір жолы", поломка возникла в частном вагоне. Но кому принадлежит поезд и что он перевозил, в КТЖ уточнять не стали.

Отмечалось, что инцидент обошелся без пострадавших. Однако восстановительные работы повлияли на график движения пассажирских поездов. Один рейс пригородной электрички "Астана-Караганда" пришлось отменить.

В июне прошлого года в техническом парке станции Алматы-2, где готовят составы в рейс, при производстве маневровых работ произошло смещение колесной пары одного вагона пассажирского поезда. Тогда пассажиров в поезде не было и никто не пострадал. Был оперативно организован другой состав, который отправили по расписанию.