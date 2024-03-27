Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Актюбинской области (видео)

Сегодня утром, 27 марта, на участке Шалкар-Жем в Актюбинской области восемь грузовых вагонов сошли с рельсов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

ЧП произошло сегодня утром в Актюбинской области.

"27 марта в 09.28 на станции Кауылжыр участка Шалкар-Жем произошел сход с рельсов 8 из 58 вагонов грузового поезда. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечалось также, что к месту схода были оперативно направлены восстановительные поезда, а специальная комиссия уже расследует причины схода.

Позже в пресс-службе нацкомпании сообщили, что к 19.10 на станции Кауылжыр возобновлено движение поездов, прерванное из-за схода грузовых вагонов.

На месте обеспечен первоочередной пропуск пассажирских поездов.

В январе в Карагандинской области на перегоне Шокай-Актасты сошел с рельсов грузовой поезд. Как сообщили тогда в "Қазақстан темір жолы", поломка возникла в частном вагоне. Но кому принадлежит поезд и что он перевозил, в КТЖ уточнять не стали.

Отмечалось, что инцидент обошелся без пострадавших. Однако восстановительные работы повлияли на график движения пассажирских поездов. Один рейс пригородной электрички "Астана-Караганда" пришлось отменить.

В июне прошлого года в техническом парке станции Алматы-2, где готовят составы в рейс, при производстве маневровых работ произошло смещение колесной пары одного вагона. Тогда пассажиров в поезде не было и никто не пострадал. Был оперативно организован другой состав, который отправили по расписанию.

А в июле грузовой поезд сошел с рельсов в Жамбылской области. Тогда инцидент также обошелся без пострадавших, но повлиял на график движения пассажирских поездов. Для выяснения причин ЧП была создана спецкомиссия.