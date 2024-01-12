Поезд сошел с рельсов в Карагандинской области

Сегодня утром в Карагандинской области на перегоне Шокай - Актасты сошел с рельсов грузовой поезд. Инцидент прокомментировали в "Қазақстан темір жолы", передает телеканал "Астана".

Как сообщили в нацкомпании, поломка возникла в частном вагоне. Но кому принадлежит поезд и что он перевозил, в КТЖ уточнять не стали.

"К месту схода оперативно направлены восстановительные поезда со станций Караганда и Астана. Предварительная причина схода - излом шейки оси колесной пары частного вагона. Проверки в связи со сходом вагонов проведет специальная комиссия КТЖ", - говорится в сообщении нацкомпании.

По данным телеканала, инцидент обошелся без пострадавших. Восстановительные работы повлияли на график движения пассажирских поездов. Один рейс пригородной электрички "Астана - Караганда" пришлось отменить.

"Движение пассажирских поездов восстановлено. График движения выравнивается. Есть незначительные задержки некоторых поездов частных перевозчиков и национального перевозчика.

Кроме того, отменен на один рейс пригородный электропоезд №6858 направлением "Астана - Караганда" отправлением в 13:25", - рассказали в АО "Пассажирские перевозки".

Напомним, в июне в техническом парке станции Алматы-2, где готовят составы в рейс, при производстве маневровых работ произошло смещение колесной пары одного вагона. Пассажиров в поезде не было. Никто не пострадал. Был оперативно организован другой состав, который отправили по расписанию.

А в июле грузовой поезд сошел с рельсов в Жамбылской области. Тогда инцидент также обошелся без пострадавших. Для выяснения причин ЧП была создана специальная комиссия.