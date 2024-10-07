"Появляются призывы": аким района, в котором бушует степной пожар, записал обращение (видео)

Аким Каркаралинского района Карагандинской области Адильжан Аргынов опубликовал на своей странице в Instagram обращение к землякам, передает NUR.KZ.

Ранее уже сообщалось, что в Каркаралинском районе бушует серьезный природный пожар. В связи с этим аким обратился к жителям района.

"Сейчас в соцсетях появляются различные призывы в организации помощи, разных сборов. Хочу вас предупредить, что неорганизованная помощь без координации ответственных лиц может представлять опасность для вас и вашего здоровью.

На данный момент сил и средств хватает. Еда и место для отдыха бойцов, ГСМ полностью обеспечивается. В случае необходимости, уважаемые жители, мы сделаем обращение", - отметил Аргынов.

Он добавил, что компетентные службы принимают все меры для ликвидации пожара.

"Пожарные работают круглосуточно. Прошу не подаваться панике и не верить слухам. Всю информацию МЧС И ДЧС публикует по мере обновления", – добавил аким.

Напомним, пожар начался 6 октября возле села Коянды в Каркаралинском районе Карагандинской области. Там загорелась сухая трава. Позже огонь перешел на территорию Павлодарской области. На непокрытой лесом территории Баянаульского государственного национального природного парка тушение осложнялось порывистым ветром и высоким травостоем.

Жителей близлежащего села Желтау эвакуировали в безопасное место. Но позже стало известно, что угроза с данного населенного пункта снята.

Изначально площадь пожара в Каркаралинском районе составляла 3 тыс. гектаров, но позже увеличилась до 21 тыс. В Павлодарской области огонь охватил 10 тыс. га.

Несколько часов назад в МЧС сообщали, что общая площадь пожара в обеих областях – Карагандинской и Павлодарской – составляет 45 тысяч гектаров. Тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, горной местностью и отсутствием подъездных путей к очагам пожара, но угрозы населенным пунктам нет.