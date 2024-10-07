"Угроза снята": о крупном степном пожаре высказались в акимате Павлодарской области

Степной пожар, начавшийся в Карагандинской области, перешел на территорию Павлодарской области, где уже эвакуировали село, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы акима Павлодарской области, пожар перешел на непокрытую лесом территорию Баянаульского государственного национального природного парка.

"На место пожара стянуты все необходимые силы и техника. Ситуация осложняется порывистым ветром до 12-15 м/с и высоким травостоем", - отметили в пресс-службе.

В селе Желтау развернут оперативный штаб, куда выехал аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Также было принято решение о проведении заблаговременной эвакуации жителей села Желтау. В безопасное место эвакуированы 18 человек, в том числе 8 детей.

"На данный момент угроза с данного населенного пункта снята", - уточнили в пресс-службе акима Павлодарской области.

Ранее стало известно, что предварительная площадь пожара составила более 3 000 гектаров. Наращивается группировка спасателей.

На место ЧП выезжал вице-министр по ЧС Ерлан Нурпеисов, а также аким Карагандинской области.

Пожар начался возле села Коянды Каракаралинского района Карагандинской области. Там произошло загорание сухой травы. В ходе тушения двое сотрудников ДЧС региона и один работник добровольного противопожарного формирования получили ожоги.

Позже стало известно, что в Карагандинской области в ходе тушения пожара в Каркаралинском районе погиб старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хали Хайрат.