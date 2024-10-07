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Пожар в Карагандинской и Павлодарской областях охватил более 30 тысяч гектаров

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Тушение пожара
Тушение пожара. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В Карагандинской и Павлодарской областях продолжается тушение степного пожара, в первом регионе его площадь предварительно составляет 21 тыс. га, во втором - 10 тыс. га, передает NUR.KZ.

По данным ДЧС Карагандинской области, предварительно по их региону площадь пожара составляет 21 тыс. га. В ликвидации задействован 401 человек (МЧС, ДЧС, ПДФ и другие), 68 единиц техники, 3 беспилотных летательных аппарата и 2 вертолета Ми-8.

А, по информации МЧС РК, на территории Баянаульского района Павлодарской области степной пожар на общей площади 10 тыс. га локализован.

В тушении принимали участие группировки спасателей из Павлодарской области, ДЧС Астаны, области Абай и в/ч 68303 МЧС РК, лесохозяйственные службы и добровольные пожарные формирования от местных исполнительных органов.

"В локализации было задействовано 236 человек, 42 единицы техники, 2 воздушных судна, 3 беспилотных летательных аппарата.

Всего произведено 29 сбросов объемом 64 тонн воды. Забор воды производился с озера Шалкарколь и со скважины в населенном пункте Желтау.

В настоящее время проводятся работы по ликвидации локальных очагов возгорания травостоя", - отметили в ведомстве.

Напомним, пожар начался 6 октября возле села Коянды в Каркаралинском районе Карагандинской области. Там загорелась сухая трава. Позже огонь перешел на территорию Павлодарской области.

На непокрытой лесом территории Баянаульского государственного национального природного парка тушение осложнялось порывистым ветром до 12-15 м/с и высоким травостоем. Площадь пожара изначально составляла более 3 000 гектаров.

Жителей близлежащего села Желтау эвакуировали в безопасное место. Сегодня стало известно, что угроза с данного населенного пункта снята.

Также аким Павлодарской области сообщил, что на территории региона площадь пожара ориентировочно составляет около 6 тыс. га.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2171124-pozhar-v-karagandinskoy-i-pavlodarskoy-oblastyah-ohvatil-bolee-30-tysyach-gektarov/

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