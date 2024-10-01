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Эзотерика

В Костанайской области несколько суток ищут рыбака: найдены его машина и телефон

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Поиски пропавшего жителя Лисаковска
Поиски пропавшего жителя Лисаковска. Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

57-летний житель Лисаковска уехал на рыбалку 28 сентября на своем автомобиле и перестал выходить на связь с родственниками, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

По информации пресс-службы Департамента полиции Костанайской области, в районе Б.Майлина без вести пропал рыбак. По факту исчезновения лица полиция возбудила уголовное дело.

Сообщается, что 57-летний житель Лисаковска уехал на рыбалку на своем автомобиле еще 28 сентября. После этого мужчина перестал выходить на связь. Его супруга обратилась за помощью в полицию 30 сентября.

"Полицейские в ходе поисковых мероприятий установили машину рыбака, в которой находились личные вещи, рыболовные снасти и сотовый телефон у реки в 5 километрах от Кызылжарского водохранилища в районе Б. Майлина. Позднее спасатели нашли в реке удочку и сачок", - проинформировали в ДП.

На данный момент поиски ведутся волонтерами, полицейскими, спасателями неравнодушными жителями и родственниками без вести пропавшего. Задействованы водолазы, плавательные и беспилотные летальные аппараты. Кроме того, осуществляется поиск по берегу реки Тобол, между Верхнетобольским и Кызыл-Жарским водохранилищем.

Накануне сообщалось, что полицейские нашли 47-летнего жителя Караганды, который с начала года числился как без вести пропавший. А в Акмолинской области полицейские несколько дней искали девочку-подростка, которая неоднократно сбегала из дома и до этого.

Также мы писали, что в области Жетісу велись поиски трехлетнего ребенка, пропавшего в селе Коксу. Мальчик играл во дворе дома, а после бесследно исчез.

Ранее сообщалось, что две семьи пропали во время отдыха в Восточно-Казахстанской области. Их нашли спустя несколько дней с помощью дрона.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего — имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2168361-v-kostanayskoy-oblasti-neskolko-sutok-ishchut-rybaka-naydeny-ego-mashina-i-telefon/

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