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"Неоднократно подавали в розыск": девочку несколько дней искали в Акмолинской области

Опубликовано:

Девочка подросток
Девочка. Иллюстративное фото: Juan Algar / Getty Images

В Акмолинской области полицейские несколько дней искали девочку-подростка, которая неоднократно сбегала из дома и до этого, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области, о пропаже 13-летней дочери в полицию 19 сентября обратилась мать, рассказавшая, что ребенок 11 сентября ушел из дома и не вернулся.

В ведомстве отмечают, что уже неоднократно акмолинские полицейские подавали в розыск на пропавшую.

Девочка-подросток, несмотря на свой юный возраст, уже успела запомниться оперативным сотрудникам Аршалынского района. По словам полицейских, которые занимались ее поиском, она наперед знала все методы и способы ее поиска.

"Благодаря розыскным мероприятиям 22 сентября полицейские все таки установили подростка и вернули родителям. Учитывая сложность в характере, неадекватное поведение и частые уходы из дома, девочку поместили в Центр адаптации несовершеннолетних Кокшетау для дальнейших разбирательств", - сообщили в полиции.

Отмечается также, что в отношении подростка никаких противоправных действий не совершалось. Однако где она была и на какие средства жила - не рассказала.

Напомним, летом жители села Байтерек в СКО позвонили на канал "102" и заявили о пропаже 5-летней дочери с особыми образовательными потребностями. Родные девочки обошли окрестности, затем обратились к стражам правопорядка. В итоге девочка была обнаружена на трассе Жезказган - Петропавловск в направлении села Подгорного, примерно в 5 км от дома, и благополучно возвращена родителям.

Ранее полицейскими Астаны были найдены две несовершеннолетние девочки, уехавшие в Алматы. Переночевав ночь в съемной квартире, 15-летние подростки наутро гуляли по городу, где их и обнаружили стражи порядка.

А в Западно-Казахстанской области несколько дней велись поиски 19-летнего парня, страдающего аутизмом. В итоге полицейские нашли пропавшего в одном из крестьянских хозяйств. Фермер сообщил, что молодой человек сам приехал и попросил принять его на работу.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение. Информация, которую важно предоставить правоохранителям, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2164995-neodnokratno-podavali-v-rozysk-devochku-neskolko-dney-iskali-v-akmolinskoy-oblasti/

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