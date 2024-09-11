Пятые сутки ищут трехлетнего малыша в области Жетісу

В области Жетісу с 7 сентября продолжаются поиски трехлетнего ребенка, пропавшего в селе Коксу – мальчик играл во дворе дома, а после бесследно исчез, передает телеканал "Алматы".

Как рассказала мама пропавшего Алдияра, она отлучилась на несколько минут, а когда вернулась, ребенка уже не было.

К поискам Алдияра привлечены сотрудники полиции, МЧС и местные жители. Кроме того, со всех районов области прибывают волонтеры для участия в поисковых работах.

По данным телеканала, в день пропажи малыш был одет в белый свитер и черные брюки. Рост ребенка 60-65 сантиметров. Волосы светло-каштановые. У ребенка есть проблемы со здоровьем.

Если вы владеете информацией о местонахождении трехлетнего Алдияра, звоните по номеру 102.

"В поисках принимают участие около 400 человек. Здесь 80 человек из Департамента полиции, 100 человек из воинской части Национальной гвардии, 15 человек из ДЧС и 15 человек из местных исполнительных органов, приезжают волонтеры", - сообщил начальник местной полицейской службы ДП Кайсар Мухметов.