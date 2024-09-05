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"Оказались в водном капкане": две семьи пропали во время отдыха в ВКО

Опубликовано:

Спасенная семья
Спасенная семья. Фото: Polisia.kz

Уехавшие на отдых в конце августа две семьи в Восточно-Казахстанской области найдены спустя несколько дней с помощью дрона, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает Telegram-канала МВД, в полицию обратились близкие одной из пропавших семей. Они сообщили, что 37-летний житель Усть-Каменогорска вместе с женой, 10-летней дочерью и друзьями 30 августа уехали на отдых в сторону села Карагужиха. Отдыхающие планировали вернуться 1 сентября, но с того дня их телефоны были отключены.

Отмечается, что для поиска четырех взрослых и двух детей были задействованы сотрудники Глубоковского отдела полиции, аппарата ДП ВКО и спасатели. Они разбились на группы и начали прочесывать местность.

К поискам также подключили дрон. С его помощью и удалось установить местонахождение двух семей.

Оказалось, что отдыхающие стали заложниками стихии, о чем полицейские немедленно сообщили спасателям.

"Мы поехали отдыхать и оказались в водяном капкане: река поднялась. На протяжении трех дней мы не могли пересечь эту реку и выбраться. Состояние здоровья моей семьи хорошее, с нами ничего не произошло", - рассказал глава семьи.

Ранее мы писали, что больше суток искали двух пропавших мальчиков в Семее. 7-летнего и 12-летнего мальчиков, которые пропали в Семее, искали полицейские, волонтеры и неравнодушные граждане. Спустя сутки ребят нашли на детской площадке.

Спасатели с помощью вертолета спасли мужчину, который в одиночку отправился в горы около Алматы и не вышел на связь в оговоренные с напарником сроки. Мужчину нашли у спасательной хижины в ущелье Левый Талгар.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую нужно предоставить правоохранителям, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. Там обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2157390-okazalis-v-vodyanom-kapkane-uehavshie-na-otdyh-dve-semi-ne-mogli-nayti-v-vko-neskolko-dney/

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