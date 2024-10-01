Тело молодой девушки нашли на улице в Астане

В Астане без признаков жизни обнаружили тело 20-летней девушки. Ее личность установили, по данному факту возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана ( список доступен здесь ).

"По факту обнаружения тела жительницы города возбуждено уголовное дело. Установлено, что 30 сентября на канал 102 поступило сообщение, что по улице Майлина лежит девушка без признаков жизни. Сотрудниками полиции личность 20-летней покойной установлена. Обстоятельства происшествия выясняются", - гласит сообщение полиции.

Вчера официальный представитель МВД назвал возможные причины суицидов среди подростков. Также он сообщил, что ведется работа по выявлению и блокировке противоправного контента, в том числе ресурсов, связанных с пропагандой самоубийства.

Ранее в Алматы в течение 10 дней покончили с жизнью четверо несовершеннолетних, а также 18-летний студент вуза.

Сегодня генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов высказался об участивших случаях суицида среди детей и подростков.