Тело 14-летней девочки нашли рядом с гимназией в Астане

В Сети появилась информация об обнаружении тела девочки 2010 года рождения "в 20 метрах" от гимназии №5 в Астане. Пост прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Видео опубликовано в Insragram-аккаунте Astana_brothers. На видео показано заброшенное здание, на территории которого, как следует из публикации, было обнаружено тело.

"Правый берег, 20 метров от гимназии 5! Когда решится вопрос? Дело касается заброшенного здания, которое находится возле здания нового корпуса (бывший детский сад, вроде был при Союзе), сколько смертей должно произойти, чтобы уже в конце концов снесли, либо еще что-то сделали с ним?

Сегодня ночью нашли труп девочки 2010 года рождения. До этого еще находили труп мужчины, в этом году в августе горела крыша, кто будет нести ответственность за все это? (...) Наши дети постоянно проходят мимо, это сейчас светло вроде как, а что будет зимой?" - говорится в тексте публикации.

По видео видно, что здание в разрушенном состоянии, без заборов по периметру.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Астаны.

"10 сентября текущего года поступило сообщение о обнаружении девушки без признаков жизни. В ходе осмотра трупа несовершеннолетней видимых телесных повреждений не выявлено, причина смерти устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщили нам в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

Иные данные досудебного расследования в соответствии со статьей 201 УПК РК, разглашению не подлежат, подчеркивают правоохранители.

Добавим, в августе сообщалось о пожаре в заброшенном здании по улице Кравцова в Астане, на площади 90 квадратных метров.

В прошлом году на ситуацию с заброшенным зданием также жаловались жители Алматы. Здание в микрорайоне Орбита-1 когда-то занимал детский дом, а позже оно стало пристанищем для маргиналов. Тогда резонанс дал свои результаты — на место приехали коммунальные службы, которые убирали раскиданный на территории мусор, заваривали дырки в заборах и воротах.

После той публикации в редакцию NUR.KZ обратились жители Турксибского района Алматы с сообщением о том, что буквально под их окнами разворачивается ровно такая же картина. Только вместо детского дома на территории заброшенного здания ранее находился детский сад. Теперь его облюбовали закладчики и бродячие собаки, причем там же часто играют дети. В Управлении строительства Алматы по ситуации сказали, что на месте должен быть построен детский сад на 190 мест, однако в согласовании документов возникла загвоздка, и процесс встал.