Обнаженное тело женщины нашли в Алматы

Тело молодой женщины без одежды нашли в Алматы - в полиции завели дело по факту убийства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП южной столицы.

Информацию о жуткой находке сообщила правозащитница Дина Тансари в своем Telegram-канале.

По ее словам, тело женщины нашли в поселке Таусамалы, выше до СО "Монтажник", в минувшую субботу, 15 июня.

Сообщается, что погибшая была без одежды.

Информацию прокомментировали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматы.

"По факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемого. Другие обстоятельства устанавливаются", - заявили в полиции.

Отметим, согласно статье 99 Уголовного кодекса РК, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.