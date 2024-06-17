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Обнаженное тело женщины нашли в Алматы

Опубликовано:

Полицейская лента
Полиция. Иллюстративное фото: evgeny_pylayev / Getty Images

Тело молодой женщины без одежды нашли в Алматы - в полиции завели дело по факту убийства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП южной столицы.

Информацию о жуткой находке сообщила правозащитница Дина Тансари в своем Telegram-канале.

По ее словам, тело женщины нашли в поселке Таусамалы, выше до СО "Монтажник", в минувшую субботу, 15 июня.

Сообщается, что погибшая была без одежды.

Информацию прокомментировали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматы.

"По факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемого. Другие обстоятельства устанавливаются", - заявили в полиции.

Отметим, согласно статье 99 Уголовного кодекса РК, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2118603-obnazhennoe-telo-zhenshchiny-nashli-v-almaty/

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