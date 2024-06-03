Уехавшую на попутке в Семей девушку нашли мертвой за городом
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В области Абай найдено тело 30-летней девушки, которая пропала 26 мая - казахстанка уехала на попутке в Семей, а после перестала выходить на связь, передает портал Abainews.kz.
По данным издания, 30-летняя Динара пропала без вест в конце мая. Как рассказали родные девушки, 26 мая около 10:00 она поймала попутку со станции Ауыл Бородулихинского района в сторону города Семей, и с тех пор ее местонахождение оставалось неизвестным.
Родные девушки сначала пытались искать ее самостоятельно и с помощью волонтеров, а позже обратились в полиции.
А вчера, 2 июня, волонтеры сообщили, что девушку нашли мертвой недалеко от Семея. Позже эту информацию подтвердили и в полиции.
В пресс-службе департамента полиции добавили, что причина смерти устанавливается.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2111049-uehavshuyu-na-poputke-v-semey-devushku-nashli-mertvoy-za-gorodom/