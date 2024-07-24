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Тело женщины нашли возле больницы в Алматы

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Полицейская машина едет по улице
Машина полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Алматы нашли тело женщины возле одной из больниц. В полиции рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на городской ДП.

В Telegram-канале EGOV.PRESS появилась информация, что возле городской клинической больницы №1 Алматы нашли тело женщины без одежды.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП города прокомментировали информацию.

"По факту обнаружения тела человека без признаков насильственной смерти возбуждено уголовное дело. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Другие обстоятельства устанавливаются", - говорится в ответе.

Ранее в МВД рассказали, что в Алматы задержали женщину, которую подозревают в убийстве родственника. Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в одном из подъездов. Полицией было установлено, что между ними произошел конфликт.

В июне в поселке Таусамалы обнаружили тело женщины, сообщалось, что погибшая была без одежды.

В апреле в Алматы нашли тело мужчины прямо на детской площадке, подозреваемого в убийстве задержали. В городском ДП тогда рассказали, что, по предварительной версии, преступление было совершено на почве совместного распития спиртных напитков. Другие обстоятельства устанавливаются.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2139064-telo-zhenshchiny-nashli-v-almaty/

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