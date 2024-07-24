Тело женщины нашли возле больницы в Алматы

В Алматы нашли тело женщины возле одной из больниц. В полиции рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на городской ДП.

В Telegram-канале EGOV.PRESS появилась информация, что возле городской клинической больницы №1 Алматы нашли тело женщины без одежды.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП города прокомментировали информацию.

"По факту обнаружения тела человека без признаков насильственной смерти возбуждено уголовное дело. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Другие обстоятельства устанавливаются", - говорится в ответе.

Ранее в МВД рассказали, что в Алматы задержали женщину, которую подозревают в убийстве родственника. Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в одном из подъездов. Полицией было установлено, что между ними произошел конфликт.

В июне в поселке Таусамалы обнаружили тело женщины, сообщалось, что погибшая была без одежды.

В апреле в Алматы нашли тело мужчины прямо на детской площадке, подозреваемого в убийстве задержали. В городском ДП тогда рассказали, что, по предварительной версии, преступление было совершено на почве совместного распития спиртных напитков. Другие обстоятельства устанавливаются.